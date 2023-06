Após sucesso mundial, série “Rabo de Peixe” é renovada para segunda temporada

Após ter escalado a nível mundial, a Netflix confirmou a renovação para uma segunda temporada da série portuguesa “Rabo de Peixe”.

A Netflix confirmou esta quinta-feira, 15 de junho, que “Rabo de Peixe”, segunda série portuguesa da plataforma de “streaming”, foi renovada para uma segunda temporada.

“Rabo de Peixe”, série da autoria de Augusto Fraga e Patrícia Sequeira, tem sido um autêntico sucesso em todo o mundo. Desde que estreou, já esteve no Top 10 da Netflix em 15 países, mantém-se, pela segunda semana consecutiva, no Top 10 de séries mais vistas em línguas que não inglês e está, há três semanas, em primeiro lugar no ranking português.

A série, produzida pela Ukbar Filmes, conta a história de quatro amigos que veem a sua vida mudar drasticamente quando uma tonelada de cocaína dá à costa na vila açoriana de Rabo de Peixe, uma localidade onde pouco ou nada costumava acontecer.

Inspirada em factos reais, a série conta com um elenco de luxo, entre os quais José Condessa, Kelly Bailey, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão.

“A história do ‘Eduardo’ não podia terminar assim. Por todas as pessoas que se emocionaram, riram e sofreram com aquele grupo de amigos de Rabo de Peixe, prometemos uma segunda temporada emocionante e surpreendente. Sinto-me muito orgulhoso pelo carinho que recebemos, nos Açores, no resto do país e muito além das nossas fronteiras. Uma vez mais, o talento português vai encher os ecrãs da Netflix em todo o mundo”, afirmou, em comunicado, Augusto Fraga, criador e realizador de “Rabo de Peixe”.

“Estamos super emocionados em produzir a segunda temporada de ‘Rabo de Peixe’. É uma oportunidade incrível de continuar o trabalho feito, mas também de reafirmar o potencial das séries portuguesas dentro e fora de portas”, explicaram Pandora da Cunha Telles e Pablo Iraola, produtores do sucesso mundial.