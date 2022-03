Após susto de saúde, Eunice Muñoz volta ao Teatro

Eunice Muñoz vai voltar aos palcos com a peça de teatro “A Margem do Tempo” na próxima sexta-feira para um conjunto de sessões que termina a 26 de setembro.

Antes de ter dado entrada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, onde esteve internada, a atriz, de 93 anos, estava em cena com uma peça no Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras.

Agora, de regresso a casa, a intérprete vai subir ao palco, novamente, na companhia da neta, Lídia Muñoz, tal como avançou a SIC Notícias.

Quando teve alta hospitalar, a neta da atriz mostrou uma fotografia da intérprete sentada em casa a recuperar. Os fãs aplaudiram e consideraram particularmente ternurenta e curiosa a guloseima que Eunice Muñoz tinha na mão.

Eunice Muñoz sentiu-se mal durante um espetáculo em Évora ao lado da neta, Lígia, e foi assistida naquela cidade e, mais tarde, foi internada em Carnaxide, onde estão os médicos da sua confiança. Os 93 anos já foram passados naquela unidade de saúde.

Recorde-se que, após o internamento, a artista recebeu a notícia de que se prepara para ser bisavó. Lídia anunciou nas redes sociais que vai ser mãe de um menino, que se vai chamar Amadeo.