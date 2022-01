Apresentador Cláudio Ramos internado de urgência

O apresentador da TVI teve de ser internado de urgência, devido aos problemas no coração.

A notícia é capa desta quarta-feira da revista “Nova Gente”: Cláudio Ramos foi internado de urgência no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, com uma arritmia. Recorde-se que esta unidade de saúde é especializada em problemas do coração e foi lá que o músico Salvador Sobral foi transplantado.

Segundo a “Nova Gente” o susto foi causado por “ansiedade e insegurança”. O ex-apresentador do “Big Brother”, recorde-se, já foi operado ao coração.