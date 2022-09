Apresentador Cláudio Ramos revela que está solteiro

Cláudio Ramos revelou, esta quarta-feira, 14 de setembro, que está solteiro. Tudo aconteceu durante a emissão do matutino “Dois às 10”, na TVI.

O comunicador, de 48 anos, que por norma se mantém discreto no que diz respeito à sua vida privada, confessou que já não namora com o ator Diogo Faria. Uma revelação feita na transmissão em direto do programa matutino da estação privada de Queluz de Baixo.

O apresentador fez a confissão na sequência de uma conversa com o cantor Toy, em que o artista partilhou que, normalmente, vai férias com a mulher e um casal de amigos.

“Se um dia tenho namorado que me diz: ‘vou de férias contigo e com mais alguém’, digo logo: ‘vai lá com mais alguém que eu vou depois’. Por isso, é que não tenho [namorado]”, afirmou Cláudio Ramos.