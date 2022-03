Apresentador da RTP Jorge Gabriel cumpre quarentena por causa da Covid-19

O apresentador da RTP1 Jorge Gabriel está a cumprir quarentena depois de ter contactado com uma pessoa com Covid-19 nas férias de Porto Santo.

Segundo um comunicado da estação pública “o apresentador Jorge Gabriel encontra-se a partir de hoje a cumprir um período de quarentena devido ao facto de ter estado em contacto, no Porto Santo, com uma pessoa a quem foi diagnosticada a Covid-19”.

A RTP adianta que Jorge Gabriel “encontra-se bem e não tem qualquer sintoma, apenas se encontra a cumprir as normas emanadas pela DGS”.

“Esta vai ser a minha vista nos próximos dias” referiu Jorge Gabriel no Facebook, numa frase ilustrada com uma imagem da ponte Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa.