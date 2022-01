Apresentador da SIC Notícias Cláudio França torna-se viral nas redes sociais

O jornalista estreou-se no noticiário do canal de cabo e inúmeras pessoas felicitaram a SIC Notícias. Atriz da TVI Ana Sofia Martins fala em “representatividade”.

A cor de uma pessoa não é notícia e Cláudio França não é o primeiro jornalista de raça negra a apresentar um noticiário na televisão portuguesa, mas o tema tornou-se viral e é o “trend topyc” no Twitter.

Ana Sofia Martins, atriz da novela “Quer o Destino”, da TVI; falou em “representatividade” e deu o exemplo de Conceição Queiroz na sua estação, enquanto Miguel Somsen, comunicador da TVI e com uma legião de seguidores nas redes sociais, foi mais longe: “Os ‘haters’ vão dizer que é irrelevante haver um negro a apresentar um noticiário, que todas as vidas contam, ou que o Cláudio França não é o primeiro negro a apresentar noticiários em Portugal, porque já antes tivemos o José Mussuaili, a Alberta Marques Fernandes ou a Conceição Queiroz”, começa por lembrar.

“Mas, num país onde os negros fazem as notícias mas raramente fazem o noticiário, um negro a apresentar um noticiário será sempre digno de notícia. Portanto a vida do Cláudio França na nossa televisão conta e conta muito”, rematou Miguel Somsen.

Também Mariama Barbosa assinalou a estreia do jornalista. “Nunca em toda a minha vida tinha visto um negro de rastas em frente a um ecrã a apresentar as notícias”, começou por afirmar a apresentadora da SIC Caras.

“Estão todos de parabéns, um pequeno passo para o canal e um grande passo para a Comunidade Negra. E para Todos nós”, concluiu a comentadora de moda.

Finalmente, o DJ Rúben da Cruz, ex-participante da “Quinta das Celebridades”, também quis dar a sua opinião: “Quem me segue e conhece sabe o quão fervorosamente defendo a igualdade entre raças e seres humanos. Ajudar a acabar com o racismo é um dos meus propósitos de vida. Da mesma forma que antes seria impensável vermos um jornalista sem a barba feita a apresentar um telejornal, hoje a SIC Notícias deu um passo gigante, quanto a mim, e que deve ser aplaudido por todos. Cláudio França é o novo pivô do canal de informação, e eu estou imensamente feliz”, referiu nas redes sociais.