Apresentador Fernando Mendes comemora 40 anos de carreira: “Serei fiel à RTP até ao fim”

O apresentador da RTP1 está a celebrar 40 anos de carreira e recordou o mês de novembro de 1980, quando pisou um palco pela primeira vez. Entretanto, deixa uma promessa à “casa” de sempre…

“Não sei se lá fora estava uma noite fria. Eu estava a ferver. De medo. 15 de novembro de 1980, a minha estreia como ator numa revista do Teatro ABC. Tinha sido engraçadinho em casa e era o Fernandinho de toda a gente mas desta vez era a sério”, lembrou o apresentador de “O Preço Certo” nas redes sociais.

“Tinha os tiques que aprendi do meu pai Victor, todas as lições que recebi do Parque Mayer desde miúdo de berço, das caixas do ponto dos teatros, de todos os fossos de orquestra. Tinha a graça onde me faltava a confiança. Faz 40 anos. Aprendi a gratidão ao homem que aponta os holofotes, ao puxador de cordas, aos murmúrios do ponto, aos montadores de cenário. Às costureiras a quem nem dava trabalho, que no princípio eu era magro em tudo menos no cabelo, uns caracóis que pareciam nunca mais acabar. Mas devo quase tudo aos autores, aos encenadores e antes de mais, aos atores”.

“Os mestres Eugénio Salvador e Henrique Santana, o adorado Nicolau Breyner, os que já lá estavam e fizeram de mim um afilhado, os que chegaram na mesma altura que eu e fizeram de mim um irmão. Todos os que acharam que o filho do Victor Mendes era digno de respeito, admiração e absoluta confiança”.

Fernando Mendes recorda que nunca abandonou a casa de sempre: “Fiquei fiel à RTP e assim estarei até ao fim dos meus dias. Do ‘Foguete’ ao ‘Nico d’Obra’, do ‘Canto Alegre’ ao ‘Nós, os Ricos’, do ‘Pisca-Pisca’ ao ‘Milionários à Força’. E, claro, a experiência maravilhosa do ‘Preço Certo’, da fantástica família de colaboradores, técnicos e assistentes, toda a equipa”.

Recorde-se que, no âmbito desta declaração de fidelidade à estação pública, Fernando Mendes recusou mais do que uma vez as propostas da TVI.

“Um programa onde recebo um incondicional amor popular, da boa gente que se mete em camionetas para vir ao programa, do conforto que dizem que lá por casa lhes dou todas as noites. De os fazer rir e do riso não trazer outra coisa que não seja a felicidade. De poder fazer o mesmo com o teatro com que caminho pelos palcos do país todos os anos, por todo o lado, das mini-revistas às comédias. Faz hoje 40 anos que vivo da generosidade do público e do seu carinho”, acrescentou.

“Só me lembro de acabar esta mensagem da forma simples como o meu amado e saudoso Eusébio agradeceu a sua festa de homenagem: ‘muito obrigado a todos, a todos muito obrigado’. E já sabem, contem comigo para tudo o que eu souber fazer para ajudar. Beijos e abraços do vosso Fernandinho, o gordo que agora é magro”, rematou Fernando Mendes.