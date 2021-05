Apresentadora Ana Maria Braga anuncia que tem cancro que não pode ser operado

O drama voltou a bater à porta da comunicadora brasileira: Ana Maria Braga tem um cancro “agressivo no pulmão” e que não pode ser operado.

A revelação surgiu esta segunda-feira e está a chocar o Brasil: Ana Maria Braga, 70 anos, a apresentadora brasileira mais conhecida do outro lado do Atlântico e que conduz, diariamente, o programa “Mais Você”, tem um cancro no pulmão, muito grave.

“Este é mais agressivo e não é passível de cirurgia ou de radioterapia”, anunciou esta segunda-feira Ana Maria Braga no final da emissão do formato, numa referência aos outros dois cancros, que estavam localizados na pele e no reto e que venceu com operações e radioterapia.