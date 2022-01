Apresentadora do Porto Canal Carina Caldeira já foi mãe [Foto]

A apresentadora de televisão Carina Caldeira e o produtor musical Francisco Cardia deram as boas vindas à sua primeira filha, Constança.

Constança Caldeira Cardia nasceu durante a manhã desta quinta-feira, com 3.981kg, e “foi recebida com muito amor pela sua mãe, Carina, e pai, Francisco”, avança a agência do rosto do Porto Canal em comunicado.

“Constança. O amor das nossas vidas chegou. Obrigada a toda a equipa da CUF Descobertas e em especial à Dra. Madalena Conceição”, escreveu o rosto do programa “Glitter Late Night” nas redes sociais.

Rita Pereira, atriz da TVI, foi uma das primeiras famosas a dar os parabéns a Carina Caldeira. “Yeahhhhh!!! SAÚDE SAÚDE SAÚDE!!! Boraaaaa Constancinha que neste verão vamos arrasar na praia!”