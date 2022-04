Apresentadora Fátima Lopes nas manhãs da SIC

Fátima Lopes está de volta às manhãs. A apresentadora foi a escolhida para conduzir o programa “Estamos em Casa”, da SIC, a 8 de janeiro.

A comunicadora terá um desafio especial pela frente. É que, além de ser o seu retorno às manhãs, a profissional da estação de Paço de Arcos conduz a emissão no dia do primeiro aniversário do formato, tal como conta a “TV Mais”.

De acordo com a informação divulgada pela revista, o programa das manhãs de sábado não vai para o ar no próximo dia 1 de janeiro, devido às comemorações da passagem de ano, mas apenas no dia 8.

Fátima Lopes já tinha desvendado a condição que impôs antes de aceitar o desafio profissional na SIC, numa conversa com o apresentador e ator Rui Unas no “podcast” “Maluco Beleza”.

“Pedi para não fazer ‘daytime’, para já, não quero fazer ‘daytime’, pedi e vai ser respeitada a minha vontade. Foram quase 30 anos e foi uma das condições. Eu disse: ‘Daytime, pelo menos já, não. Preciso de descansar disto’”, apontou.

Recorde-se que o primeiro desafio na SIC da apresentadora foi conduzir a gala da Associação Sara Carreira. Agora, a comunicadora prepara-se para ter um programa de Entretenimento.