Apresentadora Isabel Silva deixa a TVI

A apresentadora Isabel Silva deixou a TVI. O anúncio foi feito esta noite pela comunicadora no perfil de Instagram.

Mais um rosto do canal a deixar a TVI: depois de Leonor Poeiras, Jéssica Athayde, Fátima Lopes e, mais recentemente, Dalila Carmo, é a vez de Isabel Silva, a “Belinha”, deixar a TVI.

“Gratidão. 10 anos de TVI”, começou por escrever no perfil de Instagram. Cheguei à TVI no dia 29 de fevereiro de 2011 e agora, em 2021, completei uma década de trabalho onde muito cresci e evolui como comunicadora”, acrescentou Isabel Silva.

“A TVI sempre valorizou e enalteceu aquilo que mais me caracteriza: a minha alegria, espontaneidade e foco no trabalho. Por outro lado, ajudou-me a reforçar aquilo que eu quero fazer para o resto da vida: usar este belo poder, o da comunicação, para informar e democratizar, de uma forma clara, assertiva e leve, conteúdos que acrescentem valor na vida das pessoas. Em boa verdade, a comunicação faz-me sentido se influenciar… pelo bem”.

“Mas mais do que isso, foi com a TVI que descobri o meu entusiasmo e alegria em ser repórter e em ser apresentadora. É esta minha alegria – que eu levo tão a sério – e vontade de ser uma bonita companhia para quem vê o meu trabalho, que me movem e sobretudo, me realizam. Também”, referiu ainda.

“E é sobretudo pela minha enorme vontade de continuar a crescer, a aprender e a evoluir que hoje encerro um capítulo. Terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI e, a partir de hoje, já não estou ligada ao canal. Guardo comigo momentos inesquecíveis e desejo, honestamente, o melhor para esta estação que será sempre especial para mim. A todas as equipas que trabalharam comigo: obrigada por me terem ajudado a crescer. Ao querido público que tanto me acarinha e sempre me acompanhou: um abraço apertado do fundinho deste meu coração!”

“Hoje abro um novo capítulo, com a certeza de que os momentos de transformação pelos quais estou a passar vão tornar a minha vida ainda mais emocionante. Eu estou aqui e vou sempre partilhar convosco os projetos da minha vida. Aos que me acompanham através da televisão, deixo-vos a vontade e a certeza de que em breve voltarei aos ecrãs.

Tudo tem o seu tempo. E agora é tempo de transformação”.

“Eu estou bem. Estou serena e positiva. E não duvidem que estarei cada vez melhor se vos sentir sempre por perto. Se vos sentir à minha beira. Porque será sempre esse o meu compromisso convosco”, garantiu Isabel Silva.