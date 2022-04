Apresentados os 140 finalistas regionais das “7 Maravilhas”

Depois da Organização das “7 Maravilhas de Portugal” ter recebido 504 candidaturas ao seu concurso de 2020, dedicado à Cultura Popular, o Painel de Especialistas elegeu sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais.

As 20 finais regionais correspondem a 20 programas em direto, a transmitir no mês de julho, a partir dos municípios mais pequenos que estiverem a concurso, onde serão diretamente apurados os 20 vencedores, através do maior número de votos populares.

Segue-se um programa de repescagem, a realizar no dia 16 de agosto, onde o voto popular decidirá quais os oito finalistas repescados, a partir dos 20 segundos classificados nas finais regionais. Estes 28 semifinalistas serão distribuídos por critérios de proximidade geográfica, em duas semifinais, que irão apurar os 14 finalistas, a realizar nos dias 23 e 30 de agosto. A 5 de setembro será efetuada a Declaração Oficial das 7 Maravilhas da Cultura Popular, no “prime-time” da RTP.

“Além da apresentação das próximas fases do concurso e da magnífica lista de 140 finalistas regionais, temos vindo a trabalhar numa ideia que permite aos portugueses conhecerem mais a fundo o nosso país, que como se sabe, faz-se de inesgotáveis maravilhas. Este é o momento indicado para lançarmos o País das Maravilhas, esperando que todos os vencedores e participantes nas 7 Maravilhas desde 2007 possam beneficiar de uma promoção acrescida das suas maravilhas e dos seus territórios, levando mais gente a todos os cantos de Portugal”, refere Luís Segadães, presidente das “7 Maravilhas”.

Segundo José Fragoso, Diretor da RTP1 e RTP Internacional, “a RTP1 volta a associar-se às 7 Maravilhas para uma nova viagem televisiva pelo país, pela autenticidade das pessoas e pela inesgotável diversidade cultural de cada região. No ano passado, com a competição centrada nos Doces de Portugal, conseguimos uma mobilização nacional popular excecional; este ano, a ambição é repetir o envolvimento dos portugueses em volta de elementos centrais da nossa identidade coletiva. É uma operação anual da RTP1 que envolve meios humanos e técnicos consideráveis, justificada pela oportunidade e pela enorme importância de revelar eventos e tradições, descobrir narrativas ou divulgar atividades singulares que fazem a diferença, de norte a sul, do mar à fronteira, da Madeira aos Açores”.

“Desde a primeira vez que a RTP me convidou para fazer parte da iniciativa 7 Maravilhas que percebi que era muito mais do que um programa de televisão. Trata-se de uma promoção do melhor de Portugal em várias áreas, um aplauso para o país e os portugueses e um sucesso comprovado”, diz Catarina Furtado.

Já José Carlos Malato considera que “as 7 Maravilhas são a forma mais autêntica de conhecer Portugal. As gentes, as histórias, a natureza, a gastronomia, os tesouros escondidos que devem ser conhecidos e vividos por todos. O maior evento televisivo promovido pela estação pública sobre a nossa cultura e o nosso país. E eu tenho o maior orgulho de fazer parte dele”.