Apuradas as 13 canções para a final do Festival da Canção

A segunda semifinal do concurso de música da RTP apurou na noite deste sábado mais seis canções, que se juntam às sete escolhidas na semana passada.

Estão apurados os 13 temas que vão disputar a final do Festival da Canção que acontece no próximo sábado, dia 11, nos estúdios da RTP, em Lisboa. Na segunda semifinal realizada neste sábado à noite qualificaram-se, com os votos do júri e do público, Ivandro, “Povo”, Edmundo Inácio, “A Festa”, Bárbara Tinoco, “Goodnight”, Vodoo Marmalade, “Tormento” e Inês Apenas, “Fim do Mundo”. “The World Needs Therapy”, dos Dapunksportif foi a sexta música eleita, da exclusiva responsabilidade do público.

Ontem, anunciou a RTP no início da transmissão, o palco foi maior, o que possibilitou, por exemplo, que Bárbara Tinoco pudesse exibir um postal gigante para servir de pano de fundo a sua música, “Goodnight”.

Recorde-se que, na semana passada, a primeira semifinal ficou marcada por problemas técnicos de uma operadora que recebia as chamadas telefónicas para um dos concorrentes, o que levou a que sete interpretações fossem apuradas para a final do dia 11 de março (cinco pelas votações, uma pela escolha do público e a última devido ao problema técnico). São elas Cláudia Pascoal, Churky, Mimicat, You Cant’t Win, Charlie Brown, Esse Povo e Sal.

O(a) vencedor(a) da competição ganha direito a estar em Liverpool, Inglaterra, nas semifinais. A grande final da Eurovisão realiza-se no dia 13 de maio.