Já estão apurados os 14 finalistas das “7 Maravilhas da Cultura Popular”. A segunda meia-final realizou-se, este domingo, em Torres Novas e terminou com o apuramento dos últimos sete patrimónios finalistas.

São eles: Bragança (F. Espada à Cinta), Castelo Branco (Covilhã), Leiria (Porto de Mós), Porto (Trofa), Santarém (Riachos), Viana do Castelo (Ponte da Barca) e Viseu (Lamego).

“A meia-final de Torres Novas fechou a lista de apurados para disputar a finalíssima das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’, confirmando a belíssima qualidade dos patrimónios a concurso, onde pudemos conhecer melhor a diversidade e a riqueza cultural inigualável de Portugal. Estarmos aqui na região do Médio-Tejo, bem no Centro de Portugal, rodeados de tanta maravilha, demonstra também o ADN do nosso projeto. Agradeço o apoio do Turismo do Centro e do Município de Torres Novas por terem acolhido as 7 Maravilhas“, refere Luís Segadães, presidente das 7 Maravilhas.

A lista dos 14 patrimónios finalistas que vão disputar o titulo de vencedor às “7 Maravilhas da Cultura Popular”, no dia 5 de setembro, em Bragança é:

A ARTE DA SEDA DE FREIXO DE ESPADA À CINTA – 760 207 708

BAILINHO DA MADEIRA – 760 207 764

COLETE ENCARNADO – 760 207 828

CRIPTOJUDAÍSMO DE BELMONTE – 760 207 836

FEIRA DE S. TIAGO – 760 207 837

FESTA DA BÊNÇÃO DO GADO – 760 207 752

FESTA DA ESPIGA – 760 207 704

FESTAS DE SÃO JOÃO DE BRAGA – 760 207 821

FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS – 760 207 797

MUROS DE PEDRA SECA – 760 207 774

OS SANTEIROS DE SÃO MAMEDE DO CORONADO – 760 207 810

ROMARIA DE S. BARTOLOMEU – 760 207 760

ROMARIA DE SÃO JOÃO D’ARGA – 760 207 761

SANTO ANTÓNIO, FESTAS DE LISBOA – 760 207 833

A votação dos 14 Patrimónios Finalistas tem início esta terça-feira, 1 de setembro, e termina dia 5 de setembro na Gala Final. Dos 14 finalistas apurados nas Meias-Finais, 7 patrimónios vão ser eleitos pelos portugueses como as “7 Maravilhas da Cultura Popular”.

O Município de Bragança, com o apoio institucional do Turismo do Porto e Norte, será o anfitrião da Declaração Oficial, que se realiza no dia 5 de setembro, no Castelo de Bragança, e que será transmitida ao longo do dia (11.00 H-13.00 H/15.00 H-19.00 H), culminando com a eleição na Gala da Declaração Oficial, a partir das 21.45 H, na RTP1.