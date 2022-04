Arrancam as gravações de “Cavalos de Corrida”, o novo projeto da RTP1

As gravações de “Cavalos de Corrida”, o novo projeto da RTP1, já arrancaram. A série estreia em breve na estação pública.

Cavalo de Corrida, o novo projeto de ficção nacional da RTP1, encontra-se em gravações. As gravações iniciaram-se no final do mês de maio e têm estado a decorrer na Figueira da Foz, seguindo-se depois para Lisboa, Linha de Cascais e Entroncamento.

Com realização e autoria de André Santos e Marco Leão, a série acompanha a história e as motivações pessoais de uma quadrilha de assaltantes, tendo como pano de fundo um Portugal prestes a entrar na CEE.

Filipa Areosa, João Vicente, Maria João Pinho, Miguel Guilherme, Soraia Chaves, Teresa Tavares e Tomás Arlves compõem o elenco principal de Cavalos de Corrida.

José Fragoso, diretor da RTP1, afirma que “a produção de ficção portuguesa para televisão está a viver um momento excecional. Depois de um ano de suspensões e cancelamentos, muitos foram os produtores que aproveitaram o final da primavera e estes meses de verão para concluir os projetos interrompidos pela pandemia, num sinal de evidente vitalidade e resiliência do setor. ‘Cavalos de Corrida’ é uma série de ação focada num grupo de assaltantes, em plenos anos 80, um projeto singular e arrojado, dirigido por uma dupla de jovens realizadores portugueses, com um elevado potencial de circulação nacional e internacional”.

Já segundo a produtora Ukbar Filmes “continua a apostar em projetos como este, que demonstram que Portugal tem tudo para produzir séries de dimensão internacional, conteúdos de alta qualidade técnica e artística e ‘Cavalos de Corrida’ é disso um excelente exemplo”.

Para o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, “a gravação da série ‘Cavalos de Corrida’, da produtora Ukbar Filmes e dos realizadores Marco Leão e André Santos, são uma excelente forma de promover a Figueira da Foz. Esta é outra vertente promocional do que é o ambiente tradicional da Figueira da Foz, o património arquitetónico e natural da cidade, das praias circundantes e da serra da Boa Viagem, tendo a oportunidade de levar aos espetadores do prime time da RTP1, a envolvência de uma cidade de sol e mar, de gastronomia e de cultura, com a praia e a atmosfera atlântica do concelho em cenário de fundo”.