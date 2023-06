Artista português “Eddie – Live Music Experiences” vence prémio internacional

O artista “Eddie – Live Music Experiences” ganhou prémio da Akademia Music Awards para single “Dime Dónde Estás”.

O artista português “Eddie – Live Music Experiences” venceu o prémio internacional da Akademia Music Awards, de Los Angeles, para a categoria de Melhor Música Latina de fevereiro de 2023. O single vencedor é do artista com a participação especial de Isabel Remartinez e chama-se “Dime Dónde Estás”.

A cantora foi convidada por “Eddie – Live Music Experiences” a participar no single. Isabel Remartinez é também atriz e modelo e juntou-se ao artista português para mais um single: “Nuestro Juego”.

Eddie lançou dois temas em Espanha e foi convidado a vários programas televisivos. A dupla também marcou presença em rádios nacionais, na imprensa escrita e em blogues na especialidade de música.

Desde 2018, o projeto do artista tem lançado trabalhos com a participação de vários músicos conceituados no panorama musical internacional.

Breve, o artista irá lançar uma coletânea que incluirá vários dos seus temas, com o nome de “Tudo a seu Tempo”. Um dos temas a entregar este álbum será o “Mil Anjos”, com Boss AC.