Artistas assinalam o Dia Mundial do Teatro: “Viva o Teatro”

Artistas portugueses celebraram nas redes sociais o Dia Mundial do Teatro com dedicatórias.

Joaquim Monchique, Gonçalo Diniz, Rita Ribeiro, Manuela Couto, Luís Aleluia, Fátima Lopes e João Baião foram algumas das caras conhecidas que assinalaram o Dia Mundial do Teatro, que se celebra este sábado, 27 de março, e, nos respetivos Instagram, fizeram dedicatórias.

“Dia Mundial do Teatro! Viva o Teatro”, pode ler-se na publicação de Joaquim Monchique.

“Hoje é dia de festa na classe. Quando isto tudo acabar teremos certamente estes teatros todos abertos e cheios. Com as pessoas a viverem a magia de uma história que lhes encha a alma, que os façam sentir bem, felizes e de coração cheio. Obrigado pela resistência. A Arte Cura, Salva e é perseverante. Viva o Teatro”, referiu Gonçalo Diniz.

“Um forte abraço da minha alma para este amigo que me ensinou a ser a pessoa que sou hoje. Obrigada Teatro”, afirmou Rita Ribeiro.

Manuela Couto realçou a “luta diária”. “Viva o Teatro! Coragem para todos os que o fazem, porque é uma luta diária”.

“Tenho fome de palco e muitas saudades do público. Um forte aplauso a todos os profissionais das Artes Cénicas neste Dia Mundial do Teatro. Havemos de voltar com mais força porque a Cultura é segura”, destacou Luís Aleluia.

Também a apresentadora Fátima Lopes se pronunciou. “As portas dos teatros podem estar encerradas, mas não deixaremos de celebrar este Dia Mundial do Teatro. […] Quando as portas se abrirem, lá estaremos para aplaudir. Porque a cultura é segura. Porque a cultura é essencial”, referiu.