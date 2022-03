As “7 Maravilhas da Nova Gastronomia” já foram escolhidas

As “7 Maravilhas da Nova Gastronomia” foram escolhidas, através da votação do público, na Gala da Declaração Oficial, transmitida pela RTP1 e RTP Internacional.

Depois do concurso ter arrancado com 1 147 restaurantes concorrentes de território nacional, a estação pública conseguiu chegar às “sete maravilhas vencedoras” numa gala conduzida por Catarina Furtado e José Carlos Malato.

Na categoria de Petiscos o vencedor foi a “Tábua do Polvo” (Baptista/ Caminha) e na Vegetariana o prato escolhido foi “Algarve, do Campo à Salina, à Terra” (Praia Verde Boutique Hotel/Castro Marim).

Já na categoria Vegana destaque para o “Mil-Folhas de Batata, Cantarelos e Bolota” (Cor de Tangerina/Guimarães), na de Peixe e Marisco o vencedor foi “Rabos de Polvo das Bruxas” (Bem Bô, Mirandela).

No que diz respeito à categoria Cozinha Molecular o prato escolhido pelo público foi “Veado no Bosque” (Dom Júlio/Vila Nova de Cerveira), na categoria Carne o mais votado foi a “Estrela do Mosteiro” (Mosteiro do Leitão/Batalha) e, ainda, na de Doçaria o vencedor foi “Coininhas” (Confeitaria Santa Coina/Barreiro).

Durante a gala, destaque também para a presença de Diogo Piçarra, que cantou “Monarquia”, Fernando Daniel, que interpretou “Raro”, e Luís Trigacheiro que nos encantou com “Saudade”.

A noite foi preenchida com atuações de Marina Maranhão, Rita Rocha, Maria Inês Saraiva, que participaram recentemente em “The Voice Kids”, de bailarinos da escola internacional de dança Annarella Sanchez e do corpo de bailarinos PMP.