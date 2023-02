As estrelas saídas dos “Morangos” que continuam (quase todas) a brilhar

Com o regresso da série juvenil da TVI vêm à memória os atores formados nos “Morangos” que continuam a dar cartas na ficção nacional.

A TVI anunciou ontem à noite que os “Morangos com Açúcar” vão voltar para, pelo menos, mais uma temporada. Os “castings” já estão abertos e, rapidamente, os fãs começaram a lembrar os jovens que iniciaram a sua carreira na série juvenil e que continuam a brilhar.

OS PROTAGONISTAS

Benedita Pereira e João Catarré

Foram a “Joana” e o “Pipo” da primeira temporada e com eles tudo começou. Daí para a frente tiveram uma carreira fulgurante, com Benedita Pereira mais ligada ao teatro e João Catarré às novelas. Ele pode ser visto na SIC, em “Sangue Oculto”. Aqui começava, também, a carreira mediática de Tiago Aldeia, o rebelde “Rodas”. O ator integra “Sangue Oculto”. Diogo Amaral deu vida a “Ricardo”, o grande vilão. Agora está no “ar” com “Flor sem Tempo”, na SIC. Filomena Cautela, a “Carla”, é hoje uma reputada apresentadora da RTP1. Vai conduzir, ao lado de Vasco Palmeirim, a final do Festival da Canção 2023.

Pedro Teixeira e Cláudia Vieira

Conheceram-se e apaixonaram-se na série juvenil da TVI, na segunda temporada. Quem se lembra da dupla em cima de uma moto? A “Ana Luísa” e o “Simão” é um dos pares que o público guarda com maior carinho. Os atores seguiram vidas diferentes e dão cartas na apresentação e nas novelas. Cláudia esteve em “Lua de Mel”, mais recentemente, e Pedro pode ser visto em “Festa é Festa” e no novo concurso da TVI “Vai ou Racha”. Rita Pereira ganhou fama na série ao desempenhar o papel da nadadora salvadora “Soraia”, enquanto Marta Melro foi a “Xana”. Hoje, a primeira pode ser vista em “Quero é Viver”, enquanto a grande amiga goza a maternidade ao lado do namorado, Paulo Vintém. Mariana Pacheco deu vida a “Teresa”. Hoje é a “Patrícia” de “Sangue Oculto”. Também não se pode esquecer Paulo Rocha que nesta temporada deu via a “Fred”, dono do mítico bar onde todos paravam para beber um “MorangIce”. De notar que nos últimos tempos o ator tem dado cartas na ficção brasileira.

Luís Lourenço e Joana Duarte

O “Tiago” e a “Matilde” da terceira temporada tiveram o momento alto quando os “Morangos” atuaram ao vivo no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e interpretaram o tema “Voltar”. Luís teve uma participação especial em “Festa é Festa” e Joana, que está grávida, é uma reconhecida influenciadora digital. Destaque, ainda, para “Bia” (Mariana Monteiro) que, depois de “Terra Brava”, tem feito muita publicidade. Diana Chaves, que se estreou como “Susana”, apresenta hoje o “Casa Feliz” ao lado de João Baião. “Becas”, protagonizada por Sara Prata, foi outra das personagens mais acarinhadas. Depois da maternidade, a atriz está a gravar “Queridos Papás” para a TVI. Ana Guiomar desempenhou a personagem “Marta” e foi aqui que se apaixonou por Diogo Valsassina, o “Tójó”. Ela está em “Festa é Festa” e ele gravou “Terra Brava” para a SIC. Jéssica Athayde, a “Mimi”, protagonizou “Lua de Mel”, faz teatro e desdobra-se em colaborações com várias televisões. Oceana Basílio foi a “Carla” e, entre dezenas de projetos, entrou mais recentemente em “Lua de Mel”. Matilde Breyner viveu “Mariana” e, o ano passado, esteve presente em “Rua das Flores”.

Isaac Alfaiate e Mafalda Matos

E chegámos à quarta temporada dos “Morangos”. “André” (Isaac Alfaiate) e “Sofia” (Mafalda Matos) são os protagonistas. O ator pode ser visto na novela da TVI “Quero é Viver”, enquanto a atriz participou, recentemente, no “Big Brother”. Não menos relevante, é por esta altura, em 2004, que surge uma das bandas mais famosas de sempre, os D’ZRT, com Angélico Vieira (que perdeu a vida num acidente de viação), Paulo Vintém, Cifrão e Edmundo Vieira. Estes últimos três músicos vão entrar em digressão nacional muito brevemente.

Ângelo Rodrigues

Protagonista da quinta temporada, o ator seguiu uma carreira de sucesso, com novelas entre a TVI e a SIC. Recentemente chegou da Ásia, onde esteve a dar aulas a monges tibetanos e ainda viajou pelo Alasca com o amigo Pedro Sousa. Sara Barradas, a “Diana”, na altura, é hoje uma das protagonistas de “Quero é Viver”. Nesta temporada destaque, também, para Pedro Barroso, o malabarista de circo “Mário”. Muitas novelas e séries depois, o ator mudou-se para a Beira Alta, foi pai, e é um empresário de joias de grande sucesso. Vanessa Martins também fez parte desta “geração rebelde” e encarnou a personagem “Vera”, atualmente, é uma conhecida “digital influencer”.

Pedro Rodil e Laura Galvão

A “Madalena” e o “Rodrigo” foram o par amoroso da sexta temporada. Os dois atores não tiveram uma carreira artística fulgurante: ela participou, recentemente, no “Big Brother” e ele em “Terra Brava”.

Sara Matos e Lourenço Ortigão

Mais uma dupla amorosa feita – e mais tarde desfeita -, nos “Morangos”. A “Margarida” e o “Rui”, da sétima temporada, arrancaram suspiros dos fãs, sobretudo quando tocavam e cantavam. E quem não se lembra daquelas férias na Zambujeira do Mar? Sara pode ser vista no papel das gémeas em “Sangue Oculto” e Lourenço protagoniza “Por Ti”, também na SIC.

Gabriela Barros e David Carreira

E quem diria que o cantor teve uma paixoneta pela atriz quando começaram a gravar a oitava temporada? David Carreira, que foi pai recentemente, admitiu tudo e os dois ficaram bons amigos. Ele continua a cantar e ela conquistou os telespetadores na recente série da RTP1 “Pôr do Sol”.

Filipa Areosa

A “Ana Rita” da nona temporada não mais parou de fazer televisão: protagonista de “Por Ti”, foi mãe de um menino no fim de semana passado.