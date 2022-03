As fotos em fato de banho de Sandrina, a cigana do “Big Brother Zoom”

A jovem de Moura, que fugiu dos pais para vir namorar para Lisboa, garante ter uma vida sofrida mas tem tempo para se divertir. Veja as fotos mais sensuais de Sandrina, na praia e na piscina.

Foi um dos depoimentos mais emocionantes da estreia, este domingo, do “Big Brother Zoom”. Sandrina Sousa Pratas, 21 anos, saiu de Moura, no Alentejo, aos 17, por não querer cumprir, alegadamente, as tradições ciganas que lhe eram impostas pelo pai.

Já em Lisboa, a vida sofrida continuou, com a sogra a expulsá-la de casa quando teve conhecimento da sua etnia.

Nesta segunda-feira descobriu-se que, além do irmão estar, aparentemente, a pedir 500 euros para dar informações, segundo a revista “Magg”, Sandrina tem tempo para se divertir, a julgar pelas fotos sexy que colocou na página do seu Facebook.

Para já, a adolescente é uma das figuras eleitas pelo público, que, nas redes sociais, se terá emocionado com o discurso dramático da rapariga de Moura que tem o seu salão de cabeleireiro no Alentejo.

O seu maior ídolo é o jogador de futebol Ricardo Quaresma porque “compreende muito bem o que ele sente” e afirma “querer acabar com o preconceito contra os ciganos”.

