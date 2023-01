As (nem sempre fáceis) relações atribuladas das famosas com as sogras

Shakira tornou pública a má relação com a ex-sogra, Montserrat Bernabeu, durante o novo tema. Contudo, esta não é a primeira celebridade a manter um contacto difícil com a mãe do companheiro. Existem outras.

A cantora colombiana visou, recentemente, a mãe de Gerard Piqué durante a nova música que lançou com o produtor musical argentino Bizarrap, na qual também criticou o “ex” e a atual namorada do futebolista.

Na letra da canção “Music Sessions”, a artista escreveu: “Deixaste-me com a sogra como vizinha e a imprensa à porta”.

De acordo com a Imprensa, a intérprete, que tem uma casa ao lado da sogra, terá colocado uma bruxa de boneca na varanda com o tema a passar em repetição.

Também Georgina Rodríguez e a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, mantêm um relacionamento atribulado. Segundo a imprensa internacional, no ano passado, as duas estão de “relações cortadas” depois de a espanhola ter faltado a um jantar de família.

Os mesmos meios de comunicação lembram que as duas até terão começado a relação da melhor forma, mas a situação acabou por levar um caminho menos positivo.

Na família real britânica, Meghan Markle não conseguiu conquistar Camilla, mulher do rei Carlos lll, pai do príncipe Harry. A relação entre a duquesa de Sussex e duquesa da Cornualha sempre foi “distante”, tal como contou o “The Sun”.

O biógrafo Tom Bower adiantou, no ano passado, que Camilla se referia à atriz como uma pessoa problemática e que nunca confiou na intérprete norte-americana, que vive atualmente com Harry nos Estados Unidos.

Mais antigos são os desentendimentos entre a rainha Letizia e Sofia. Em 2018, a mulher do rei Filipe VI de Espanha terá discutido com a sogra após não ter deixado a familiar tirar uma fotografia com as netas. Momentos que parecem ter sido amplamente ultrapassados uma vez que nora e sogra, rainha e rainha emérita, são vistas juntas com frequência.