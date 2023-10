As primeiras imagens da filha de Neymar e Bruna Biancardi

Neymar e Bruna Biancardi já foram pais. A pequena Mavie nasceu nesta sexta-feira, 6, e já há imagens.

Como a N-TV já havia noticiado mais cedo, Neymar e Bruna Biancardi já foram pais. A notícia foi avançada pelo jornalista brasileiro Léo Dias que recebeu a informação de familiares do casal.

A namorada do futebolista terá dado entrada no hospital, uma maternidade no norte da cidade de São Paulo, Brasil, nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, após o “rebentar das águas”. Bruna deu entrada sozinha no hospital, uma vez que Neymar se encontrava na Arábia Saudita.

A menina nasceu nesta sexta-feira, 6, notícia que já foi confirmada pelos pais. Bruna Biancardi partilhou nas redes sociais a boa-nova assim como as primeiras imagens da bebé.

“Nossa Mavie chegou para completar as nossas vidas. Seja bem-vinda, filha! Você já é muito amada por nós.. obrigada por ter nos escolhido”, escreveu a namorada do futebolista.