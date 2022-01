As primeiras imagens de “Pôr do Sol”, a novela de verão da RTP1

A RTP1 estreia a novela “Pôr do Sol” em agosto e, enquanto a trama não é transmitida, ficam algumas imagens daquilo que pode ver em breve.

Está desvendado o novo projeto da RTP, cujas gravações estão já na fase final: “Pôr do Sol” é a nova novela da estação pública, que já não apresentava um formato do género desde 2017, quando exibiu “O Sábio”.

Em rigor, trata-se de uma mininovela, que deve ter menos de 50 episódios e que pode estrear-se em agosto.

“Pôr do Sol” conta a história de uma família rica, uma gémea boa e uma gémea má, uma banda juvenil e ainda uma revista de moda do mais “fashion” do que se possa imaginar.

A RTP1 fez chegar as primeiras imagens às redações, com Noémia Costa ou Toy – o cantor tem uma participação especial -, em ação.

Além destes dois intérpretes, “Pôr do Sol”, que é realizada por Manuel Pureza, conta ainda no elenco com António Melo, Sofia Sá da Bandeira, Débora Monteiro, Carla Andrino, João Baptista, entre outros.