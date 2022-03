As quatro recusas a Tony Carreira na investigação ao acidente mortal da filha Sara

Tony Carreira fez quatro pedidos ao Tribunal de Santarém no que diz respeito ao processo do acidente que vitimou a filha mais nova, Sara. O cantor viu os pedidos serem recusados.

O artista, de 57 anos, e Fernanda Antunes pediram ao tribunal que apreendesse os automóveis “envolvidos no acidente à ordem do processo, garantindo que os mesmos não sejam alterados e possam ser reanalisados no âmbito do processo”, segundo a “TV Mais”.

Os pais da jovem que morreu a 5 de dezembro do ano passado não ficaram por aqui e pediram, segundo a mesma revista, a “apreensão das imagens do canal de televisão” e da “fita do tempo, permitindo a visualização de todos os eventos ocorridos na central de controlo operacional da concessionária responsável pela autoestrada”. Porém, o Ministério Público recusou todos os pedidos do artista.

Tony Carreira e Fernanda Antunes já tinham tentado acelerar o processo, em julho, e que o Órgão de Polícia pudesse “ser instado a prestar esclarecimentos aos autos”, devido à demora “nas diligências de recolhimento de prova”. Também este pedido foi negado.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI, em maio, e nas redes sociais, o cantor já tinha atacado a Justiça pela demora na resolução do processo: “Enquanto pai, pergunto à Exma. Sra. Procuradora: o Segredo de Justiça é só para alguns? Se as informações que vieram a público forem verdadeiras então, mais uma vez, a nossa justiça fica manchada por ser justiça só de alguns”.

Lembre-se que, depois de concluído o relatório final sobre o acidente que provocou a morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado, a GNR entregou as conclusões ao Ministério Público de Santarém. As conclusões da investigação das autoridades apontam para a responsabilidade do namorado da artista, Ivo Lucas, que dirigia em excesso de velocidade, tal como apurou o “Jornal de Notícias”.