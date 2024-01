As reações dos famosos à morte da manequim e atriz Ana Afonso

A informação da morte de Ana Afonso foi publicada esta quinta-feira, 4. Várias foram as figuras públicas que reagiram à notícia.

Esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, amanheceu com a notícia da morte da manequim Ana Afonso, aos 47 anos. A informação foi partilhada pelo irmão da também atriz através das redes sociais.

Face às notícias, várias foram as figuras públicas que reagiram ao falecimento da manequim.

“Não nos víamos há anos, mas da vezes que estivemos juntas, tu sempre bem disposta, com um sorriso pronto e gargalhada contagiante. Partes cedo demais, querida Ana Afonso. Descansa em paz”, escreveu Andreia Dinis.

“Morreu-me a minha Anita. E o que mais me entristece é dizer que não me surpreende. A Ana ia ser professora de moda no projeto social que coordeno. A Ana só queria ser vista, gostada e entendida. Nunca a merecemos. Estou certo será sempre melhor acolhida noutro plano que nos olhe além da vista. A mim, vai fazer-me falta. Sempre nos amámos. Os meus sentimentos à família e principalmente aos filhos. A vossa mãe ama-vos muito”, disse o cantor Zé Manel.

“Não sei o que aconteceu à Ana Afonso, mas alguma coisa me diz que houve ali muito sofrimento. Seja o que for, acabou. Boa viagem, miúda”, escreveu José Carlos Malato.

Também Alexandre Frota já havia reagido à morte da atriz nas redes sociais com uma publicação.