As reações dos famosos à morte do encenador Carlos Avilez

A morte de Carlos Avilez foi um choque e tem suscitado múltiplas reações de apreço e homenagens por parte das celebridades ao falecimento do encenador.

O encenador português Carlos Avilez faleceu nesta madrugada, aos 88 anos, no hospital de Cascais, onde se debatia com uma doença cardíaca. Face à notícia do falecimento do ator e encenador, vários famosos têm vindo a reagir esta tarde, quarta-feira, 22 de novembro, nas redes sociais.

“O Teatro perdeu um dos seus Mestres! Carlos Avillez. Deixa um imenso legado de amor à arte e de resistência, cumprido talentosamente por muitos atores e atrizes que na sua Escola se formaram. Obrigado, Mestre Avillez”, escreveu Manuel Luís Goucha.

“Grande Carlos Avilez, foi um dos meus mestres. Um grande aplauso”, disse João Baião.

“Não podemos falar de teatro em Portugal sem falar no grande Carlos Avilez. O meu primeiro professor, meu mestre e encenador. Vivo eternamente grata por tudo o me ensinou. Vive em mim em cada personagem que abraço. Vai sempre viver. Obrigada, Carlos, a si lhe devo ter-me tornado atriz. Que lhe façamos todos as melhores homenagens. Abraço os meus colegas e família”, destacou Sara Matos.

“Partiu o Mestre Carlos Avilez. Um homem que deu a sua vida ao teatro com uma dignidade enorme e amava atores. Encenou inúmeras e inesquecíveis peças de teatro, com mestria e amor criou O TEC (Teatro Experimental de Cascais em 1965) e não mais parou, até hoje, o pano da vida fechou para ele. Vá em paz, Mestre Avilez. O teatro fica mais pobre. E nós também”, manifestou Noémia Costa.

“O Carlos Avilez partiu, mas deixa-nos décadas de uma vida dedicada ao teatro. Inspirou e moldou gerações de atores com a sua exigência, a sua paixão e sua capacidade de nos fazer sentir especiais. O seu legado continuará seguramente através de todos aqueles que o conheceram e que puderam testemunhar o seu inestimável contributo para o teatro em Portugal. Pela minha parte ficarei eternamente grato pelas oportunidades que me deu e pelo carinho com que sempre me tratou”, reagiu o ator Diogo Infante.