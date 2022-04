Assaltada, Rita Marrafa de Carvalho faz agradecimento à PSP

A jornalista foi alvo de um furto, mas o material informático acabou por ser recuperado, graças à persistência de um agente.

Rita Marrafa de Carvalho, repórter da RTP, ficou, recentemente, sem dois discos rígidos, entre outros objetos pessoais, mas valeu a determinação de um agente da PSP, que investigou o caso até ao fim.

“(…) O agente Louro desconfiou. Quis ver. Perguntou o que eram, para que serviam. Viu o logótipo da RTP. Pequeno. Numa etiqueta. Resposta: ‘Encontrei no lixo…’ O agente Louro apreendeu os discos”, começou por descrever a profissional no Facebook.

“(…) O agente Louro podia ir dormir. Eram quase cinco da manhã. Foi ver no sistema. Nenhuma queixa da RTP. Foi descansar. Saiu de turno. Seguiu a sua vida. Ligaram-lhe à hora de almoço. Estava uma pessoa na esquadra do Calvário a apresentar queixa por furto do interior de um veículo: Eu. Fiquei sem uns ténis. Um blusão de cabedal. Um saco de doces de amendoim e dois discos externos. Tudo na bagageira. Na rua. À porta de casa. Os discos, o que mais me interessava, já estão comigo. Recebi-os, há pouco, em mãos, do agente Louro. Que não dormiu. Que desconfiou. Que correu o risco”, acrescentou Rita Marrafa de Carvalho.

“É para isso que lhe pagam? É. Mas nos dias que correm, encontrar quem, perante a chuva de olhos, de críticas, reparos e insultos, continua a fazer o seu trabalho com brio e primor, é coisa rara. O agente Louro é uma ave rara. E merece receber todos os louros. Obrigada”, rematou.