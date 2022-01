Assunção Cristas de quarentena após contacto com pessoa infetada

Assunção Cristas está de quarentena, esta quinta-feira, enquanto aguarda para fazer testes de deteção do Covid-19.

A ex-líder do CDS-PP estava numa reunião na Câmara de Lisboa quando descobriu que esteve em contacto com uma pessoa que transportava o coronavírus. Rapidamente, deixou o local.

Agora, encontra-se em quarentena à espera dos exames para verificar se ficou infetada com o Covid-19. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), em Portugal, o número de casos subiu para 78, mais 19 do que esta quarta-feira.

Recorde-se que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o novo vírus como uma pandemia.

Diversas caras conhecidas do público como Cristina Ferreira, Maria Cerqueira Gomes, Fernanda Serrano, João Paulo Sousa, Andreia Rodrigues, entre outros, alertaram as pessoas para as medidas de prevenção que foram impostas pela OMS.

