Atacado na Internet, Paulo Vintém quebra silêncio sobre a separação de Marta Melro

Após Marta Melro anunciar o fim do relacionamento com Paulo Vintém, o cantor manifestou-se pela primeira vez após a revelação. Os ataques ao músico nas redes sociais sucedem-se.



No passado domingo, dia 4, Marta Melro anunciou publicamente que o relacionamento com Paulo Vintém chegou ao fim por decisão do cantor dos D’ZRT.

Hoje, o intérprete e ex-ator da série juvenil “Morangos com Açúcar” quebrou o silêncio com uma publicação no Instagram. “Sempre ao teu lado”, escreveu na legenda da fotografia onde ambos estão abraçados. A imagem foi capturada nos bastidores do primeiro concerto da nova “tour” dos D’ZRT, que teve início na Altice Arena, em Lisboa.

A notícia sobre o fim da relação foi dada pela atriz através de uma “carta de despedida” publicada nas redes sociais. “Há cerca de três meses, antes de começar os concertos, o pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora”, escreveu.

O cantor tem andado em digressão com a banda formada nos “Morangos com Açúcar”, da TVI. Marta Melro marcou presença no primeiro concerto da “tour”. Ambos têm uma filha em comum, Aurora, que nasceu em agosto do ano passado.

Os fãs do casal não demoraram a reagir e não se mostram contentes com a decisão das celebridades. Na publicação feita por Marta Melro, encontram-se diversos comentários descontentes e há até quem acuse Paulo Vintém de deixar “a fama subir-lhe à cabeça”.

Diversas figuras públicas deixaram mensagens de apoio na publicação da atriz. A atriz Helena Costa escreveu: “Vai ser mais fácil do que imaginas”. Por sua vez, Andreia Dinis acrescentou: “Um grande beijinho para vocês. Serão sempre uma família linda”.