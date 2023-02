Até o patrão ajuda nas audiências: Daniel Oliveira entra no “Vale Tudo”

Com as audiências ao rubro em fevereiro, Daniel Oliveira não deixou Cristina Ferreira ter o protagonismo, na TVI, e também ele esteve em antena, no “Vale Tudo”. SIC venceu o dia.

Empatadas tecnicamente, SIC e TVI digladiam-se pela vitória nas audiências no mês de fevereiro, que termina já esta terça-feira, e os dois patrões foram à luta: Cristina Ferreira, já se sabia, conduziu a gala de estreia de “O Triângulo” – e ganhou no horário -, e, na SIC, Daniel Oliveira não quis ficar atrás e também brilhou à frente das câmaras.

O diretor de Entretenimento da SIC participou no “Cenário Inclinado”, do “Vale Tudo” e divertiu-se. “Hoje acordei um bocado sobressaltado. Imaginem que sonhei que me tinham obrigado a ir ao ‘Vale Tudo’ e a participar no cenário inclinado… Safa!”, brincou o também apresentador nas redes sociais.

Ljubomir Stanisic brincou com a experiência. “Imagina se tivesses acordado todo negro como alguns no dia seguinte. Sorte tua é que só sonhaste… e parabéns pela vitória grande sonhador! Abraço”, referiu o “chef”, numa alusão ao total das audiências deste domingo: a SIC ganhou o dia com 16 por cento e foi seguida pela TVI com 15,6 por cento e a RTP1 com 7,3 por cento.