Ator Ângelo Rodrigues foi operado pela oitava vez

View this post on Instagram

Hoje sou operado pela 8ª vez. * “De que forma poderia eu transformar uma experiência negativa em algo positivo?” – isto foi o farol que me guiou nos primeiros meses pós hospital. Hoje volto a reviver a 1ª experiência de isolamento contra a minha vontade. Mas não é o resultado da cirurgia que inquieta este homem com mais operações que a Lava Jato. Dezassete escadas separam o hall de entrada da minha casa e o meu quarto – cada uma do tamanho dos meus fantasmas. Sentar-me com eles talvez tenha sido uma das decisões mais sensatas da minha vida. São gajos fixes e, o melhor, domesticáveis. A minha visão de túnel evidencia ainda mais a minha mira – o meu quarto. Hoje inicio a segunda fase de reconstrução da minha perna. Esta, que sapateou entre a vida e a morte, vai mais uma vez ser salva ao tentar-se reduzir os 27 cms do enxerto cravado na minha pele, corrigindo possíveis complicações. Nada disto atrasará um das minhas duas metas: dançar como o Chaplin no “Tempos Modernos” e fazer um sprint com um atleta de alta competição. Como há babuínos com mais expressividade do que eu a dançar, a 2ª opção tem de ser possível. Sinto que é a isto que sabe a matéria dos vencedores. É que ter uma meta no horizonte é como atirar carne a um tigre, ele só vai parar quando ficar satisfeito. Medo – check ✔️ Vulnerabilidade – check ✔️ Saber que só paro quando estiver a 100% – triple check ✔️✔️✔️ * * a meia branca é porque, mulher que é mulher, nunca perde a postura.