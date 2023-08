Ator Angus Cloud da série “Euphoria” morre aos 25 anos

Angus Cloud, um dos protagonistas da série “Euphoria”, foi encontrado morto esta segunda-feira, 31 de agosto, em casa. Tinha 25 anos.

“É com pesar que tivemos hoje que dizer adeus a um ser humano incrível. Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras”, pode ler-se em comunicado enviado pela família e divulgado pela revista “Variety”.

Angus ficou mundialmente conhecido por interpretar a personagem “Fezco” na série original da HBO “Euphoria”. O jovem, de 25 anos, estava instável desde a semana passada, após ter perdido o pai.

“Na semana passada, enterrou o pai e sofreu intensamente com essa perda. O único consolo que temos é saber que Angus agora está reunido com seu pai, que era o seu melhor amigo. Angus não escondeu que enfrentava problemas de saúde mental e esperamos que sua morte possa ser um aviso para que ninguém se sinta sozinho e lute em silêncio”, acrescenta o comunicado.

No final, a família pode “privacidade”, uma vez que ainda estão a “processar esta perda devastadora”.

Angus faleceu na casa da família em Oakland, na Califórnia. Segundo o “TMZ”, foi a mãe do ator que entrou em contacto com os serviços de emergência. O óbito foi declarado no local e a causa da morte ainda é desconhecida.

Além de “Euphoria”, Angus integrou o elenco de filmes como “The Line” e “North Hollywood”. O jovem fez, também, participações em alguns videoclipes.