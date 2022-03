Ator brasileiro Flávio Migliaccio terá cometido suícidio

Depois de ter sido encontrado sem vida num caminho perto da sua fazenda, no Estado do Rio de Janeiro, ficou-se agora a saber que Flávio Migliaccio ter-se-à suicidado.

Sylvio Guerra, advogado da família do conhecido ator brasileiro, informou no perfil de Instagram que Flávio Migliaccio se suicidou, enquanto condenou citações, na Imprensa, da carta que o intérprete deixou à família, assim como alegadas fotografias de Flávio já sem vida.

“Foi uma violência, um desrespeito! Estarei tomando todas as medidas judiciais cabíveis em face de dois Agentes do Estado, dois Policiais Militares, que divulgaram foto de meu cliente em condições que se encontrava dentro de seu quarto após suicidar-se”, começa por referir.

“Esses policiais carregam a bandeira do Estado em suas fardas. Além de Vilipêndio de cadáver, elencado no Código Penal, buscaremos em face do Estado danos causados pela absurda, abusiva e mórbida divulgação da foto de meu Cliente Flávio Migliaccio, já falecido, violando sua imagem, o luto da família, amigos e fãs. Ressaltamos que a fotografia foi feita dentro da propriedade privada, sem autorização da família e divulgada em redes sociais. O filho de Flávio, Marcelo Migliaccio, já se manifestou no sentido de doar a indemnização, caso seja reconhecida pela Justiça”, rematou.

O ator, de 82 anos, era uma referência das novelas brasileiras e ficou conhecido na série “O Sítio do Pica-Pau Amarelo”.