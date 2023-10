Ator brasileiro José Mayer critica Globo por não pagar salários de forma correta

José Mayer acusa a Globo de não pagar devidamente os artistas que participam em novelas e projetos do canal.

O ator brasileiro José Mayer utilizou as redes sociais para tecer críticas à Globo por não pagar de forma correta os artistas que participam nas novelas e projetos de ficção do canal televisivo brasileiro.

“É bom rever ‘Pátria Minha’, mas é lamentável constatar que as redes de televisão no Brasil não pagam aos artistas segundo as normas internacionais de direitos de imagem pelas reexibições de seus trabalhos!”, escreveu numa publicação do Instagram.

Em causa está a entrada da novela “Pátria Minha”, de 1994, no catálogo da Globoplay, a plataforma de “streaming” da Globo. O ator afirma que o canal ainda não pagou por conta da reexibição da novela.

José Mayer também reclamou sobre a falta de pagamento de “Mulheres Apaixonadas”, de 2003, que voltou a ser exibida na televisão. Até agora, segundo o próprio, o ator não recebeu qualquer valor.