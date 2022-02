Ator brasileiro Thiago Rodrigues rendido a Fernanda Serrano

O intérprete voltou a Portugal para gravar a novela “Quero é Viver” e tem contado com a ajuda de uma das “divas” da ficção nacional.

Depois de ter gravado, do outro lado do Atlântico, duas novelas seguidas para Record TV – “Amor sem Igual” e “Génesis” -, Thiago Rodrigues, 41 anos, voltou a Portugal para ser um dos intérpretes da nova novela “Quero é Viver”, que a TVI espera estrear em janeiro do próximo ano.

Nesta história, quatro irmãs – interpretadas por Rita Pereira, Sara Barradas, Joana Seixas e Fernanda Serrano -, mudam radicalmente a forma de ver a vida quando descobrem que a mãe – papel de São José Lapa -, sofre de Alzheimer.

O ator brasileiro integra o papel de “Gabriel” – a terceira experiência em Portugal depois de “Valor da Vida” e “Prisioneira” -, e faz, em declarações à N-TV, o primeiro balanço da trama escrita por Helena Amaral.

“As gravações estão a correr muito bem, é a minha terceira novela aqui, já começa a ser mais fácil o ambiente. Praticamente já conheço toda a equipa”, começa por referir o ator, que destaca uma colega de elenco. “Alguns atores já conhecia e outros, como a Fernanda Serrano, estou a conhecer agora. O ambiente com ela é sempre alegre, é uma pessoa com a qual se trabalha muito bem”, elogia.

Thiago volta a contracenar com Margarida Corceiro. “É outra parceira incrível, já a conhecia de outra novela, mas agora estamos a contracenar mais, como pai e filha”.

Sobre a contracena com as duas atrizes, Thiago Rodrigues adianta alguns pormenores. “A minha personagem está envolvida numa paixão antiga muito grande com a ‘Natália’ (Fernanda Serrano) e tem uma filha rebelde (Margarida Corceiro), que atrapalha o romance. Está a ser maravilhoso e gosto muito desta possibilidade de trabalhar aqui e no Brasil”.

O artista revela que não será nem vilão, nem galã. “Esta novela nem fala de vilões ou galãs, mas de pessoas, que têm a capacidade de ser boas e más, como todos nós somos”.

No início do próximo mês o intérprete, que vive sozinho em Portugal, já conta ter companhia. “O meu filho Gabriel viaja para Lisboa no início de dezembro. Já tem 12 anos e não quer seguir as minhas pisadas, tem mais vocação para ser designer gráfico, filmes de animação, é o que ele gosta”, remata.