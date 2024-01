Ator Bruno Cabrerizo mostra-se rendido aos filhos: “O resto é efémero”

Bruno Cabrerizo mostrou-se rendido aos filhos, Elia e Galia, numa publicação muito emocionada nas redes sociais.

Ator e apresentador habitualmente discreto com a família, Bruno Cabrerizo voltou a publicar uma imagem dos filhos nas redes sociais, poucas semanas depois de ter celebrado o aniversário da filha em Nápoles, Itália.

Numa imagem no perfil de Instagram, o rosto do “Dança com as Estrelas” mostrou-se, também, ao lado do filho Elia.

“Razão do meu viver! Única coisa que me importa. Amo vocês loucamente. Tudo por vocês e para vocês! O resto é efémero”, escreveu nas redes sociais.

Com o regresso a Portugal para participar na novela “Festa é Festa” e na apresentação do programa “Dança com as Estrelas”, ao lado de Cristina Ferreira, o também manequim não esconde a felicidade por estar a apenas duas horas e meia de Milão, em Itália, onde mora a família. “Sempre que posso vou ter com eles. Aqui, estou a duas horas e meia de viagem de avião. É diferente de viajar desde o Brasil. Agora, posso passar fins de semana com eles em Milão, é só uma questão de organização”, disse o artista à N-TV.