Ator Carlos Cunha sofreu queda durante jogo do Sporting em Alvalade

Carlos Cunha esteve em Alvalade a assistir ao jogo do Sporting. No final da partida caiu e foi assistido pelo INEM. A filha do ator atualizou o estado de saúde do pai.

Este domingo, dia 27 de agosto, o Sporting e o Famalicão enfrentaram-se em Alvalade, com a vitória a sorrir à equipa da casa, por 1-0, com um golo do avançado Paulinho. Carlos Cunha foi um dos adeptos no estádio a assistir ao jogo. No final da partida, o ator, de 69 anos, sofreu uma queda e foi assistido pela equipa do INEM, abandonando o recinto em cadeira de rodas.

Já esta segunda-feira, Erika Mota, filha de Carlos Cunha, atualizou o estado de saúde do pai através das redes sociais. “Muito obrigada a todos pela preocupação. O meu pai não se sentiu mal durante o jogo. O meu pai deu uma queda no final do mesmo”, começou por dizer a atriz, esclarecendo as dúvidas de que o ator se teria sentido mal.

“Está tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez obrigada pelo vosso carinho. O nosso obrigada aos bombeiros de Lisboa e aos médicos do hospital de Cascais”, completou.