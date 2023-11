Ator de “CSI: Miami” Evan Ellingson morre aos 35 anos

Evan Ellingson, ator que participou na série “CSI: Miami”, foi encontrado morto em casa. Tinha 35 anos.

Morreu o ator norte-americano Evan Ellingson, aos 35 anos, no passado domingo. O intérprete ficou conhecido pelo seu papel na série “CSI: Miami”, na qual interpretava “Kyle Harmon”, o filho da personagem principal, o tenente “Horatio Caine”. Também integrou o filme “Para a Minha Irmã”, com Cameron Diaz.

O corpo do ator foi encontrado em casa, em San Bernardino, em Los Angeles, na Califórnia. As causas da morte ainda não foram apuradas. Mas, de acordo como gabinete do médico legista, não há indícios de crime.

Ao site norte-americano de celebridades “TMZ”, o pai de Evan Ellingson confirmou a morte do filho e revelou que o ator teve alguns problemas com drogas no passado, mas que estava sóbrio atualmente. A morte de Ellingson foi um “choque total” para a família.