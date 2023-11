Ator de “Game of Thrones” anuncia morte da filha durante a gestação

Thor Björnsson, ator de “Game of Thrones” revelou que a filha nasceu sem vida. A mulher do ator sofreu um aborto espontâneo.

O ator Thor Björnsson, que integrou o elenco da série “Game of Thrones”, está de luto, assim como a sua esposa. O ator revelou que perdeu a sua filha, ainda durante a gestação.

Nas redes sociais, o casal fez uma partilha, na qual explicam o que aconteceu, contando que Kelsey, a esposa de Thor, sofreu um aborto espontâneo.

“É com grande pesar que anunciamos o nascimento da nossa filha, Grace Morgan Hafthorsdottir, nascida a 8 de novembro às 21 e meia semanas de gestação”, começaram por escrever.

“Depois de uma diminuição percetível no seu movimento, descobrimos que o coração dela tinha parado de bater. Palavras não conseguem descrever a nossa dor por esta perda ou a nossa felicidade por podermos passar algum tempo com a nossa filha. Ela é absolutamente linda, com pestanas loiras e sobrancelhas e um pequeno sorriso para a mãe e o pai”, continuaram.

“O amor que sentimos por ela é esmagador. O luto que sentimos estará connosco para sempre, mas o amor também. Todas as nossas esperanças e sonhos para ela foram-nos tirados, mas sabemos que estaremos com ela novamente. O espírito dela vive através de nós e dos seus irmãos. Pedimos que respeitem a nossa privacidade neste momento em que choramos esta perda insuportável. Obrigado a todos por quaisquer palavras e apoio”, concluíram.