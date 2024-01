Ator de “Indiana Jones” Christian Oliver morre com as filhas em queda de avião

O ator de “Indiana Jones” Christian Oliver morreu ontem com as duas filhas na sequência da queda do avião em que seguiam no mar das Caraíbas.

O ator alemão Christian Oliver, 51 anos, e as duas filhas, Annik, de 12 anos e Maditam, de dez, morreram ontem na queda de um pequeno avião no mar das Caraíbas. A outra vítima mortal foi o piloto do aparelho, Robert Sachs.

O avião particular caiu na zona da ilha de Little Nevis, no arquipélago de São Vicente e Granadinas, pouco depois de descolar de Bequia, com destino a Santa Lucia.

Na última imagem publicada nas redes sociais, o intérprete escreveu: “Deixem o amor reinar. Desejo a todos o melhor para 2024”.

Os corpos do ator, que se destacou em filmes como “Indiana Jones”, “Seved by the Bell” ou “Speed Racer”, das filhas e do piloto foi resgatado pela guarda costeira.