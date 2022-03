Ator Diogo Lopes recorda atentados do 11 de setembro: “O choque é o mesmo”

O ator Diogo Lopes lembrou, neste sábado de manhã, os atentados terroristas do 11 de setembro, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Há 20 anos, o intérprete tinha 14 anos.

“Há 20 anos, até um puto de 14 anos sentado numa esplanada de um café em Vizela sabia que alguma coisa de muito grave estava a acontecer quando aquele segundo avião embateu na outra torre”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Nos dias seguintes lembro-me de não ter largado mais a TV, as notícias repetiam-se e o choque era sempre o mesmo. Ainda hoje é. Não sei se o meu fascínio por Nova Iorque vem daí mas de todas as vezes que lá estive o Ground Zero é passagem obrigatória”.

“E a sensação de silêncio que tenho ali e que contrasta com o resto da cidade é avassaladora. O mais triste de tudo é que passados estes 20 anos, o Mundo não me parece ser um sítio melhor. Façamos a nossa parte”, rematou Diogo Lopes.