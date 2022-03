Ator Diogo Martins assume romance com cantora Aurea: “Canto no chuveiro e ela diz para me calar”

O ator Diogo Martins assumiu, finalmente, neste sábado, o romance com a cantora Aurea. Foi na conversa com Daniel Oliveira, no “Alta Definição”.

Depois de meses de namoro discreto, mas tornado público pela Imprensa, Diogo Martins assumiu finalmente, neste sábado, o romance com a cantora Aurea, durante o programa “Alta Definição”, conduzido por Daniel Oliveira, na SIC.

“Vivo uma aura muito feliz”, começou por fazer o “trocadilho” em diálogo com Daniel Oliveira. “A minha artista preferida é a Aurea”, reconheceu, em seguida. “Ela tem capacidades acima da média e nem sempre confia nela. É uma ótima artista e tem de ser bastante valorizada”.

De seguida, revelou o que o fez apaixonar-se. “A maneira de ser. A questão dos opostos que se atraem não resulta bem. Acho que sermos parecidos é uma boa forma. Ajuda-te a perceber o amor do outro”.

“Temos algumas incompatibilidades, obviamente, que tentamos resolver com o tempo, não somos perfeitos, não temos de mudar um pelo outro. A admiração e o carinho são importantes, fazermos algo para que a outra pessoa seja é melhor é retribuição, é amor. Acima de tudo são as ações que tu praticas com a outra pessoa que te fazem amor”, concluiu Diogo Martins.

“Canto no chuveiro, mas ela diz para me calar, apesar de ser afinado”, brincou o intérprete, que pode ser visto na nova novela da SIC “Por Ti” e na série “Crimes Submersos” da RTP1.

Aurea é uma das dez participantes da final do Festival da Canção 2022 que a RTP1 transmite esta noite a seguir ao “Telejornal”.