Ator de “Saved by the Bell” Dustin Diamond morreu aos 44 anos

Dustin Diamond morreu aos 44 anos. O ator da série “Saved by the Bell” foi vítima de um cancro

Três semanas depois de ter sido diagnosticado com um cancro maligno em estadio quatro, o intérprete norte-americano não resistiu à doença, tal como revelou o seu agente em comunicado.

“Lamentamos profundamente confirmar a morte, esta segunda-feira, de Dustin Diamond, por carcinoma. Foi diagnosticado com esta forma violenta e implacável de um cancro maligno há apenas três semanas e, na altura, o cancro conseguiu espalhar-se rapidamente”, lê-se na nota.

Segundo o mesmo documento, Dustin Diamond não sofreu com a sua morte. Nas últimas semanas, o ator já estava ao encargo dos cuidados paliativos após ter feito alguns tratamentos de quimioterapia.

Na série “Saved by the Bell” (1993-2000), o intérprete deu vida à personagem “Samuel ‘Screech’ Powers”. Do elenco fizeram parte atores como Dennis Haskins, Sarah Lancaster, Bianca Lawson, Natalia Cigliuti, Mario Lopez, Jonathan Angel, entre outros.