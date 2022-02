Ator Graciano Dias já é pai pela primeira vez

Graciano Dias revelou nas redes sociais que a família aumentou. A companheira do ator, Deolinda Codinha, deu à luz um menino.

O nascimento do primeiro filho foi anunciado pelo ator no próprio Instagram. Gabriel, o primeiro filho em comum do casal, nasceu esta terça-feira à noite e já foi publicada uma fotografia do recém-nascido.

“Dia 30 de junho de 2020 às 20h01 nasceste tu, Gabriel. O dia mais feliz das nossas vidas vai alongar-se para toda a eternidade. Já és mãe meu amor. O nosso Gabriel é tão lindo. Estou tão feliz por ver a nossa família a crescer. Amo-vos”. escreveu Graciano Dias na legenda da publicação.

De recordar que o artista vai protagonizar a próxima novela da TVI, “Amar Demais”, juntamente com Ana Varela.