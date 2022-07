Ator James Caan, estrela de “O Padrinho”, morreu aos 82 anos

James Caan, que deu vida a “Sonny Corleone”, no filme “O Padrinho”, morreu esta quarta-feira, 6 de julho, aos 82 anos.

Na conta oficial do ator no Twitter foi deixada uma nota que comprova a notícia da morte de James Cann.

“É com grande tristeza que vos informamos do falecimento do Jimmy na noite de 6 de julho. A família agradece as manifestações de amor e as sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a sua privacidade durante este período difícil”, pode-se ler na nota.

Recorde-se que James Caan iniciou a sua trajetória em Hollywood na década de 1970 e que em 1973 foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário pelo papel de Sonny Corleone. O ator participou ainda em tramas como “O Ladrão Profissional”, “Misery-O Capítulo Final”, “Big Ed”, entre outros.