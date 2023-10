Ator João Baptista despe-se e causa confusão em bar. PSP envolveu-se

Após o processo de violência doméstica, João Baptista está envolvido em outra polémica: o ator foi expulso de um bar após causar confusão.

João Baptista tem o nome novamente envolvido em polémica. Após o processo de violência doméstica da ex-namorada, Dina Kelly, o ator foi expulso de um bar, na zona de Oeiras, após causar confusão no local.

O ator, segundo a “TV Mais”, foi levado por agentes da PSP e encontrava-se “visivelmente alterado”, tendo perturbado os clientes que estavam no espaço e despiu-se, o que fez com que as autoridades fossem chamadas.

À publicação, um funcionário do bar disse que é habitual João Baptista “frequentar o espaço, mas infelizmente nem sempre tem a atitude mais adequada”. “Chamámos as autoridades, porque o senhor em causa estava sem t-shirt, a importunar outros clientes, e não podemos aceitar este comportamento”, contou ainda.

Um dos clientes do local também falou à revista. “Começa a consumir bebidas e o comportamento piora. Meteu-se com as pessoas, em particular (e com muita insistência) com uma rapariga. Isto cai mal entre o grupo de amigos, depois tira a roupa e chamam a polícia”.