Ator José Condessa justifica troca polémica da Globo pela TVI

View this post on Instagram

Pensei muito antes de escrever sobre este assunto, mas tornou-se difícil não me pronunciar depois de ler algumas notícias que puseram em causa duas coisas muito importantes para mim, e pelas quais tenho o maior respeito: o valor da minha palavra e o meu trabalho. Infelizmente não vou conseguir terminar a novela Salve-se Quem Puder, não por decisão minha, mas porque tenho há muito tempo vários compromissos agendados em Portugal que não posso abandonar. Compromissos esses, que foram dados a conhecer à Globo e a todas as partes envolvidas, antes mesmo de assinarmos contrato. Estes compromissos não seriam um obstáculo se este vírus, que surpreendeu o mundo inteiro, não nos tivesse vindo trocar as voltas e alterar o rumo das coisas – alterou, inclusivé, as datas de fim da novela, previstas para Junho/Julho. Desde o primeiro momento, eu e a emissora estivemos juntos, e tentámos encontrar uma solução, mas a situação actual do Brasil tem vindo a atrasar ainda mais as datas de regresso das gravações. Desde muito cedo que entendi que há três coisas que tenho como preciosas: a minha palavra, o meu profissionalismo e a profunda gratidão por tudo o que tenho oportunidade de fazer e pelas pessoas que tenho comigo neste jornada. A minha palavra é a coisa mais valiosa que tenho. Assim que dei a minha palavra à Globo e me tornei parte do elenco da novela, surgiu um outro projecto internacional que, logicamente, rejeitei. Por várias vezes isto aconteceu ao longo do tempo que estive no Brasil, e a minha postura foi e será sempre a mesma: um compromisso é um compromisso. Trabalho todos os dias para ser o melhor profissional que consigo ser. Profissionalismo, para mim, não passa só por trabalhar para ser um bom actor. Traduz-se também na forma como trato todos aqueles com quem trabalho e que confiam em mim. Como tal, e como é meu hábito, desde o primeiro dia, tentei ser o mais correcto com a Globo e com todos os meus colegas de trabalho e, até ao último momento, tentei arranjar uma solução junto com a emissora que não passasse por ter de sair da novela. E para encerrar este assunto, que me tem deixado muito triste nos últimos dias, quero fazer vários agradecimentos. (Continua ⬇️)