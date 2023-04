Ator Manuel Marques é submetido a operação de urgência

O ator Manuel Marques anunciou que foi submetido a uma operação de urgência devido a uma pedra nos rins.

O ator Manuel Marques partilhou nesta quinta-feira no Instagram que foi submetido a uma operação de urgência aos rins. “Maldita pedra no rim que me fizeste ser intervencionado de urgência”, lamentou.

Ainda que tenha sido apanhado desprevenido, a estrela de “Festa é Festa”, novela líder de audiências nas noites da TVI, o artista mostrou-se com um sorriso no rosto e brincou com a situação, “Já foste!”.

Recorde-se que esta não é a primeira vez de Manuel Marques no bloco operatório. Em 2018, o ator submeteu-se a uma cirurgia estética, Lipoescultura Infrasónica Nutacional, juntamente com a ex-mulher Ana Martins. Os dois estiveram juntos durante 15 anos e Ana é mãe das suas filhas, Inês e Elisa.

Em 2021, o humorista anunciou um novo romance com atriz Beatriz Barosa, colega de elenco na novela. A diferença de mais de 20 anos não é um problema e o casal de atores não esconde a felicidade nas redes sociais.