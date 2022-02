Ator Manuel Moreira afirma: “Sabemos, muitos de nós, quem assediou a Sofia”

O ator Manuel Moreira saiu em defesa de Sofia Arruda e das mulheres que sofreram assédio sexual, afirmando que “todos sabem” quem assediou a colega de profissão.

O ator não resistiu em deixar um alerta nas redes sociais, demonstrando que está do lado das mulheres que sofreram assédio sexual e que os profissionais do Entretenimento sabem mais do que aquilo que mostram.

“Talvez vá ser assim, infelizmente. Mas também pode não ser. E uma das maneiras de atingirmos isso (no nosso meio, por exemplo) é irmos demonstrando todos (homens incluídos) que estamos a ouvir, que queremos saber e apoiar”, começou por escrever Manuel Moreira numa publicação de Nuno Markl, alusiva à reação do público às queixas de assédio sexual.

“Aliás, nós sabemos todos muita coisa. Sabemos, muitos de nós, quem assediou a Sofia [Arruda]. E sabemos que houve mais comportamentos gravíssimos por parte dessa mesma pessoa para com outras mulheres em contexto laboral”, acrescentou Manuel Moreira.

“Sabemos que há outros pulhas a fazer coisas tão más ou piores ainda. Falta dizermos todos em alto e bom som que não vamos deixar as vítimas sozinhas se e quando ganharem coragem e se e quando lhes fizer sentido expor esses abusadores”, rematou.

Em entrevista ao “Alta Definição”, da SIC, Sofia Arruda revelou que foi alvo de assédio sexual por parte de um responsável de uma produtora de televisão.

“Deixei de ter trabalho. Foi uma situação muito delicada, sabia porque é que não estava a ser escolhida. Foi uma aproximação menos profissional da parte de uma pessoa com muito poder dentro de uma estação de televisão, uma produtora”, contou, em conversa com Daniel Oliveira.