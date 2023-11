Ator Nuno Lopes acusado de drogar e violar realizadora. Agência não faz comentários para já

O ator Nuno Lopes está a ser acusado de drogar e violar uma realizadora. A agência que representa o intérprete não faz comentários para já.

Esta segunda-feira, 20 de novembro, a guionista americana A.M. Lukas avançou com um processo judicial contra Nuno Lopes. A também realizadora acusa o ator português de a “drogar e violar” no Festival de Cinema de Tribeca em 2006, avança o site “Daily Mail”.

No documento entregue ao tribunal federal do Brooklyn, a cineasta conta que ambos se cruzaram no festival e que, durante a noite, terá perdido a consciência, apenas conseguindo recordar de alguns momentos. A.M. Lukas referiu que se lembra de estar num quarto com Nuno Lopes, enquanto este, alegadamente, lhe tocava.

A realizadora americana explicou ainda que foi diagnosticada com transtorno de stress pós-traumático e com transtorno de bipolaridade e que, após a alegada agressão sexual, começou a ter pensamentos suicidas.

“Estou inspirado pela coragem da nossa cliente em se apresentar. Como vimos repetidamente, a indústria cinematográfica deu repetidamente licença a homens como o Sr. Lopes para se envolverem em agressões sexuais sem consequências”, disse um dos advogados da guionista em comunicado.

Contactada a agência do ator, a Artist Global Management não quis reagir de imediato, adiantando que poderá dar uma resposta mais tarde.